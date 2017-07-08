Великий Альберт Эйнштейн когда-то сказал: "Национализм — детская болезнь, корь человечества". Эта фраза говорит о том, что национализм — это болезнь общества, которую необходимо лечить и которой болеет только молодое и не сформировавшееся общество. Кроме того, исходя из этого высказывания, можно сделать вывод, что, переболев однажды национализмом как корью, повторно им заболеть нельзя. В будущем общество избавится от национализма, утверждал великий физик.

Является ли национализм болезнью, и где грань, отделяющая любовь к своей нации и стране от ненависти к чужакам — об этом, в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит психолог Елена Ковалева.