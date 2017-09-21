Дмитрий Коев: работать режиссером русского театра в Молдове непросто

Коев рассказал о том, какие премьеры готовятся в наступившем сезоне театра, о проблемах с текучкой кадров, а также о том, каков процесс подготовки спектакля.

Дмитрий Коев родился в 1977 году в городе Кагуле. В 1993 году учился в театральной студии при театре им. А. П.Чехова у заслуженной актрисы России Раисы Кирилловой. После окончания школы поступил в Государственный институт искусств на факультет актер театра и кино и закончил его в 1999 году. С 1999 года служит актером в театре Чехова, хотя в спектаклях театра начал принимать участие еще будучи студентом.

В том же году был принят в Союз театральных деятелей Республики Молдова. В 2013 году получил степень магистра по специальности "режиссер драматического театра".

В 2008 году дебютировал, как режиссер спектакля "Собака" по пьесе В. Красногорова. Поставил шесть спектаклей.

Обладатель Медали Вениамина Апостола за достижения в развитии театра, Почетного диплома от Министерства культуры РМ за активность и особый вклад в развитие театрального искусства, премии Нелли Каменевой. Заслуженный артист Молдовы.