Ни за что не поверите: о чем откровенничают мужчины с психологом

Практикующий психолог Марина Пашковская рассказала, что чаще всего за помощью обращаются мужчины, которые более невротично вовлечены в работу и хуже женщин соблюдают баланс работа-отдых, что приводит к перенапряжению и срывам.
"Чаще всего приходят с самокритикой, неудовлетворенностью доходами, неудовлетворенностью женой, в связи с неоправданными ожиданиями. Говорят про потери: кто-то бизнес потерял, кто-то близкого человека или друга", — делится Марина Пашковская в интервью Sputnik Казахстан.
Психолог рассказала также, что многие клиенты ощущают себя психически больными, поэтому обращаются к специалисту за некоей справкой, подтверждающей их вменяемость, либо "волшебной таблеткой", способной излечить душевные раны.