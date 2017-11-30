А вы это знали: анекдоты про советских вождей придумывали в Париже

О том, почему распад Советского Союза прошел почти незамеченным простыми жителями этой страны, в чем причина его распада — в устаревшей идеологии и неэффективной экономической модели, или в заговоре.

Кто именно придумывал антисоветские анекдоты, и почему Константин Черненко читал эти анекдоты раньше чем их читали в эфире BBC, почему мы живем в обществе постмодерна и завершился ли "красный проект" — своей картиной мира и своими мыслями с журналистом Сергеем Цуркану делился российский эксперт, кандидат технических наук, старший научный сотрудник Центра оборонных исследований Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Николайчук.