Грязный воздух: в каком районе Молдовы наихудшая экология

В Молдове опасные отходы собираются передать в управление специализированного центра. Данное учреждение будет находиться в подчинении Министерства окружающей среды и должно будет развивать сеть по сбору опасных отходов, происходящих от деятельности экономических агентов и домашних пользователей с целью их обработки и ликвидации.

Об этом, а также о том какова в общем экологическая ситуация в стране, журналист Сергей Цуркану беседовал с экологом Ильей Тромбицким.

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