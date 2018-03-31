Жук: должность кишиневского мэра - должность "расстрельная"

В Кишиневе менее чем через два месяца состоятся выборы генерального примара. Борьба идет еще не громко и без скандалов. Все это, по мнению экспертов, ждет нас в будущем. Борьба за этот пост всегда ожесточенная и, что называется, "на пределе", однако политологи и психологи отмечают интересную особенность — электоральная поддержка каждого генерального примара со временем всегда снижается и люди очень быстро совершают всем известный шаг — от любви до ненависти. Это же явление в эфире радиостудии Sputnik Молдова отмечает заместитель директора Института по правовым и политическим исследованиям Академии наук Молдовы Виктор Жук.

"Это почти всегда так. Столичные жители никогда не довольны, у них требования очень высоки. Хотя, когда бывшие мэры переходят на национальные площадки, их поддерживают избиратели их других местностей. Так было и с Траяном Бэсеску, так было и с Жаком Шираком, и с Борисом Джонсоном, бывшим мэром Лондона", — сказал Жук.

Каждому желающему занять кресло градоначальника следует помнить и понимать, что отмечаемое явление — смена электоральных интересов и предпочтений горожан — не блажь и не случайность, говорит эксперт.

"В Молдове функционирует электоральная демократия, которая заключается в том, что после 2-3 мандатов происходит смена. Так происходит во многих городах Европы. В Лондоне, в Париже, в Берлине. Многое зависит от личности мэра. А то, что всегда приходит конец электоральной поддержки, это итог высоких требований к градоначальнику, люди считают, что мэр должен обеспечить модернизацию городов. А возможность такая есть не всегда", — объяснил политолог.