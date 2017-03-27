"Полный финиш": стоимость свидания в Молдове и вино как продукт питания

Почему Кишинев не вошел в рейтинг худших и лучших городов мира, каким знакам Зодиака грозит превращение в серийных убийц, растет или сохнет женская грудь от натурального кофе, сколько стоит в Молдове романтическое свидание и почему юморист Ургант взялся за Молдову. Это, и многое другое, в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждают журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.

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