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Сергей Цуркану, Наталья Иовва, Андрей Петрик
© Sputnik/ Nicolai Kibich

"Полный финиш": стоимость свидания в Молдове и вино как продукт питания

Полный финиш
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Юмористическая передача "Полный Финиш, или Несерьезные итоги недели" рассказывает о самых громких, нелепых и удивительных событиях недели

Почему Кишинев не вошел в рейтинг худших и лучших городов мира, каким знакам Зодиака грозит превращение в серийных убийц, растет или сохнет женская грудь от натурального кофе, сколько стоит в Молдове романтическое свидание и почему юморист Ургант взялся за Молдову. Это, и многое другое, в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждают журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.

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Теги:
полный финиш, Андрей Петрик, Наталья Иовва, Сергей Цуркану, Общество




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