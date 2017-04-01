Полный финиш: культурная столица или почему от нас бегут каменные шары

Самые нелепые и пугающие первоапрельские розыгрыши: стоит ли шутить с близкими? Станет ли Кишинев культурной столицей Европы, как запланировала мэрия и почему из нашего города пытаются бежать даже каменные шары.

Это (и не только) обсуждают журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.

Юмористическая передача "Полный Финиш, или Несерьезные итоги недели" рассказывает о самых громких, нелепых и удивительных событиях недели.

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