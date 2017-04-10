"Полный финиш": слабовидящие таксисты и вино от деградации мозга

Почему молдавские таксисты пользуются увеличительным стеклом, а кенийские притворяются мертвыми?

Почему люди после секса любят откровенничать?

Ждет ли нас встреча с инопланетянами, и смогут ли они улучшить социально-экономическое положение Молдовы?

Почему вино оказалось лучшим средством от деградации головного мозга, и почему в нашей стране хотят запретить его употребление до 2021 года?

Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждают журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>