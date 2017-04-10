"Полный финиш": слабовидящие таксисты и вино от деградации мозга

Почему молдавские таксисты пользуются увеличительным стеклом, а кенийские притворяются мертвыми?
Почему люди после секса любят откровенничать?
Ждет ли нас встреча с инопланетянами, и смогут ли они улучшить социально-экономическое положение Молдовы?
Почему вино оказалось лучшим средством от деградации головного мозга, и почему в нашей стране хотят запретить его употребление до 2021 года?
Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждают журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.
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