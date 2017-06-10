"Полный финиш": что нельзя есть перед сексом

Какие продукты питания перед "ночью любви" могут испортить вам праздник. В чем опасность и коварство выпускных балов в Молдове? Из-за чего не стоит употреблять в пищу осьминогов. Священник-андроид и президент-робот — ждет ли это в будущем Молдову? Для чего молдаване едут на передачу "Дом-2"? Можно ли сломать позвоночник от смеха? И правда ли, что от нахождения в социальных сетях мозг человека размягчается и деградирует.

Это и многое другое обсуждают журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.

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