Полиция против торговцев — чем закончится Великая битва при Центральном рынке Кишинева.

Как научить молдавских футболистов играть в футбол — подойдет ли опыт ацтеков. Как познакомиться с девушкой — что брать с собой: гитару или аккордеон, мнение британских ученых.

Теленок с человеческой головой — воплощение Бога или врожденное уродство.

Можно ли жениться на ноутбуке и может ли такой брак стать успешным.

Это и многое другое обсуждают журналисты Сергей Цуркану и Андрей Петрик.

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