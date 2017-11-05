"Полный финиш": как прошла октябрьская секс-революция

Двукратный обладатель премии "Оскар" Кевин Спейси в конце октября совершил coming out, откровенно рассказав о своих интимных предпочтениях. По словам Спейси, в жизни у него были близкие контакты и с мужчинами, и с женщинами. Но в последние годы нетрадиционная любовь стала привлекать его больше.

Вообще, октябрь можно назвать месяцем сексуальных разоблачений. Именно в октябре все стали свидетелями громких обвинений в сексуальных домогательствах. Первым открыл сезон секс-скандал, связанный с именем Харви Вайнштейна, который уж назвали крупнейшим в истории Голливуда. Сразу несколько звезд мировой величины, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили одного из самых влиятельных американских продюсеров в сексуальных домогательствах. Харви Вайнштейна уже выгнали из собственной компании. Продюсера бросила жена, и он лечится от сексуальной зависимости.

Почему на второй месяц осени пришлись самые громкие секс-скандалы этого года?

Это и многое другое обсуждают журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.