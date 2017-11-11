"Полный финиш": пауки в трусиках и "гомосексуализация" львов

Почему румынская журналистка плясала тарантеллу в прямом эфире, избавляясь от паука в белье.

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