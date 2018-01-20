"Полный финиш": Молдова как родимое пятно

Юмористическая передача "Полный Финиш, или несерьезные итоги недели" рассказывает о самых громких, нелепых и удивительных событиях, минувших семи дней

Почему молдавские младенцы за рубежом рождаются с родимыми пятнами в виде республики Молдова и является ли Молдова родимым пятном на Земном шаре.

Кевин Спейси оказался не только разнузданным насильником, но и расистом. Почему скромный актер превратился в исчадие ада и какие следующие обвинения выдвинут Кевину.

Почему Дональд Трамп забыл слова национального гимна — является ли это случайностью или продуманным актом неуважения.

Как правильно чихать — в Британии медиками описан случай спонтанного разрыва глотки у человека, который попытался интеллигентно и без брызг чихнуть.

Это и многое другое обсуждают журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.