"Полный финиш": зимний Кишинев или берегите шейку бедра

В Кишиневе разгар зимы — как правильно падать, сберечь кости и не биться головой об лед. Почему руководство города меняется, а гололед остается.
Лебедь на озере Валя Морилор — смогут ли кишиневские зоозащитники отбить его у кишиневских гурманов?
Почему в Японии увольняют роботов и смогут ли безработные роботы трудоустроиться в Молдове.
Бюст Юрия Гагарина на родине Иисуса Христа — был ли Гагарин атеистом или тайно исповедовал православное христианство.
В ближайшее время люди в развитых странах будут официально считаться подростками до 24 лет.
Это и многое другое обсуждают журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.