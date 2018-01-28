"Полный финиш": зимний Кишинев или берегите шейку бедра

Юмористическая передача "Полный Финиш, или несерьезные итоги недели" рассказывает о самых громких, нелепых и удивительных событиях, минувших семи дней

В Кишиневе разгар зимы — как правильно падать, сберечь кости и не биться головой об лед. Почему руководство города меняется, а гололед остается.

Лебедь на озере Валя Морилор — смогут ли кишиневские зоозащитники отбить его у кишиневских гурманов?

Почему в Японии увольняют роботов и смогут ли безработные роботы трудоустроиться в Молдове.

Бюст Юрия Гагарина на родине Иисуса Христа — был ли Гагарин атеистом или тайно исповедовал православное христианство.

В ближайшее время люди в развитых странах будут официально считаться подростками до 24 лет.

Это и многое другое обсуждают журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.