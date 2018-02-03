"Полный финиш": в Бельцах создают древние цивилизации

Юмористическая передача "Полный Финиш, или несерьезные итоги недели" рассказывает о самых громких, нелепых и удивительных событиях, минувших семи дней

В Бельцах умелец создает артефакты древних цивилизаций. Сможет ли он реконструировать кишиневский Цирк и гостиницу "Националь".

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