"Полный финиш": почему жители Кишинева при задержании кричат как совы

Каковы правила поведения внутри и вблизи кишиневских супермаркетов.
Как при помощи любви снизить уровень сахара в крови.
Почему над Кишиневом не летают чайки.
Как не стать жертвой ограбления пингвинов.
Где живут самые богатые собаки в мире.
Где именно президент Туркмении научился петь и играть на гитаре.
Почему житель Кишинева при задержании полицией кричит как раненая сова.
Это и многое другое в самый разгар традиционных уже весенних снегопадов обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.