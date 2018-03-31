"Полный финиш": почему жители Кишинева при задержании кричат как совы

Юмористическая передача "Полный Финиш, или несерьезные итоги недели" рассказывает о самых громких, нелепых и удивительных событиях, минувших семи дней.

Каковы правила поведения внутри и вблизи кишиневских супермаркетов.

Как при помощи любви снизить уровень сахара в крови.

Почему над Кишиневом не летают чайки.

Как не стать жертвой ограбления пингвинов.

Где живут самые богатые собаки в мире.

Где именно президент Туркмении научился петь и играть на гитаре.

Почему житель Кишинева при задержании полицией кричит как раненая сова.

Это и многое другое в самый разгар традиционных уже весенних снегопадов обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.