"Полный финиш": мужские страхи и "убийцы" брачного интима

Юмористическая передача "Полный Финиш, или несерьезные итоги недели" рассказывает о самых громких, нелепых и удивительных событиях, минувших семи дней.

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Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.