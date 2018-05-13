"Полный финиш": запретят ли в Молдове автомобили черного цвета

Правда ли, что в Туркменистане запретили машины черного цвета, которые приносят в страну беду, и ждать ли подобного в Молдове.
Почему гроссмейстеры живут дольше других на 17 лет, а улыбка делает вас старше.
Ученые доказали, что загробной жизни нет. Что скажут представители мировых религий.
Почему кокаин доставляют клиентам быстрее чем пиццу.
Как продлить молодость мозга и всем ли это жизненно необходимо.
Правда ли, что россиянин обнаружил в Антарктиде тайную ставку Адольфа Гитлера.
Вернут ли ученые Плутону статус планеты, и кто защитит оболганное и униженное небесное тело.
Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.