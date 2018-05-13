"Полный финиш": запретят ли в Молдове автомобили черного цвета

Юмористическая передача "Полный Финиш, или несерьезные итоги недели" рассказывает о самых громких, нелепых и удивительных событиях, минувших семи дней.

Правда ли, что в Туркменистане запретили машины черного цвета, которые приносят в страну беду, и ждать ли подобного в Молдове.

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Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.