"Полный финиш": морозы в августе и Собчак едет в Копчак – что еще ждет Молдову

Юмористическая передача "Полный Финиш, или несерьезные итоги недели" рассказывает о самых громких, нелепых и удивительных событиях, минувших семи дней.

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Какое отношение имеет село Копчак к Ксении Собчак.

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Какой размер женской груди самый лучший (не для мужчин, а для обладательниц).

Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.