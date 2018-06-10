"Полный финиш": морозы в августе и Собчак едет в Копчак – что еще ждет Молдову

Куда деваться молдаванам — ученые доказали: шашлык вредно не только есть, но и готовить.
Битва за оформление родника — в молдавском селе православные требуют украшения родника ангелами, а Свидетели Иеговы — дельфинами. Чья возьмет.
Какое отношение имеет село Копчак к Ксении Собчак.
Что делать с детьми во время летних каникул — законные и не очень способы отдохнуть от любимых "спиногрызов".
Пляжные зонтики убийцы — атрибут летнего отдыха смертельно ранил женщину. Как избежать угрозы.
Уголовный кодекс как Святая книга — почему в Уфе свод законов использовали как семейную реликвию.
Какой размер женской груди самый лучший (не для мужчин, а для обладательниц).
Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.