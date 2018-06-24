"Полный финиш": торговля невинностью и собственным прошлым

Нетрезвые ежи заполонили Европу и центр Кишинева.

Возвращение Кевина Спейси — главный "домогатель" вновь вынырнул на голубые экраны мира.

Что делал голый человек в центре молдавской столицы, и где грань между мелким и крупным хулиганством в его случае?

Почему найденный в Молдове кошелек может "довести до цугундера"?

Секс-роботы научились отшивать живых мужчин. Что делать в такой ситуации?

Зачем Дед Мороз избил ребенка посохом?

Что выгоднее продать в наше время — собственную невинность или героическое прошлое государства?

Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Александр Исаев и Андрей Петрик.