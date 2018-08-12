"Полный финиш": плачут ли молдавские мужчины после секса

Юмористическая передача "Полный Финиш, или несерьезные итоги недели" рассказывает о самых громких, нелепых и удивительных событиях минувших семи дней.

— После секса — в слезы. Ученые выяснили, что половина современных мужчин плачет сразу после секса. Другая половина — вместо.

— Петросян разбушевался — знаменитого юмориста подозревают в многочисленных изменах супруге.

— Кто похитил молдавского прораба и какое наказание понесут похитители?

— Зачем молдаване танцуют хору на таможне и что именно они вкладывают в танец в геополитическом смысле.

— Будут ли молдаван штрафовать за попытку вывезти за рубеж почву в горшке или бутылке — для подарка или взятки.

— Как выжить в молдавском детском лагере и за какие проступки вожатые бьют детей.

Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.