"Полный финиш": плачут ли молдавские мужчины после секса

— После секса — в слезы. Ученые выяснили, что половина современных мужчин плачет сразу после секса. Другая половина — вместо.
— Петросян разбушевался — знаменитого юмориста подозревают в многочисленных изменах супруге.
— Кто похитил молдавского прораба и какое наказание понесут похитители?
— Зачем молдаване танцуют хору на таможне и что именно они вкладывают в танец в геополитическом смысле.
— Будут ли молдаван штрафовать за попытку вывезти за рубеж почву в горшке или бутылке — для подарка или взятки.
— Как выжить в молдавском детском лагере и за какие проступки вожатые бьют детей.
Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.