"Полный финиш": добро пожаловать - в молдавских тюрьмах много рабочих мест

— Сколько стоит государству бесплатный обед для малоимущих, и когда для них появится "шведский стол"?

— Проблемы безработицы в Молдове почти решены: Минюст планирует увеличить число трудоустроенных в тюрьме заключенных.

— В музее парламента Молдовы будут продаваться сувенирные магниты и фривольные игрушки.

— Куда пропали скульптуры женщин с Аллеи классиков в известном парке Кишинева.

— Зачем известный телеведущий стрелял в человека.

— Молдавские города как всегда в топе самых комфортных городов мира.

Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Александр Исаев.