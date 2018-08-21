"Полный финиш": добро пожаловать - в молдавских тюрьмах много рабочих мест

— Сколько стоит государству бесплатный обед для малоимущих, и когда для них появится "шведский стол"?
— Проблемы безработицы в Молдове почти решены: Минюст планирует увеличить число трудоустроенных в тюрьме заключенных.
— В музее парламента Молдовы будут продаваться сувенирные магниты и фривольные игрушки.
— Куда пропали скульптуры женщин с Аллеи классиков в известном парке Кишинева.
— Зачем известный телеведущий стрелял в человека.
— Молдавские города как всегда в топе самых комфортных городов мира.
Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Александр Исаев.