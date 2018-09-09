"Полный финиш": как в Молдове продать соседку

— Молдавский лей — самая крепкая европейская валюта. Стоит ли ожидать перехода ЕС с евро на молдавский лей.

— Зачем в Молдове продают соседей и почему насильно делают рабынями-пастушками овец.

— Примар села Пухой заключил сделку с жителями — не пить и не прибегать к насилию полгода. Ждет ли примара суд за нарушение Женевской конвенции о правах человека.

— Человечество бросит пить — что делать гражданам Молдовы, украинским женщинам и румынским мужчинам, которые по данным статистики чаще всего прикладываются к бутылке.

— Можно ли остановить корь молитвой и посещением монастырей.

— Почему козы предпочитают улыбающихся людей.

Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Александр Исаев.