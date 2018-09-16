"Полный финиш": почему Дан Балан поехал в Уганду, а не в Пухой

Почему к молдаванам все чаще приходят белки?
Зачем Дан Балан ездил в Уганду, а не в село Пухой, где нет алкоголизма и семейного насилия?
Станут ли молдавские таможенники человечными?
Зачем американцам кофе со вкусом чая?
Куда слоны должны прятать хобот в случае приближения поезда?
Почему жители Молдовы — одни из самых худых в Европе, несмотря на бурный экономический рост по статистике правительства?
Зачем филиппинцы истребляют своих мэров?
Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.