"Полный финиш": почему Дан Балан поехал в Уганду, а не в Пухой

Почему к молдаванам все чаще приходят белки?

Зачем Дан Балан ездил в Уганду, а не в село Пухой, где нет алкоголизма и семейного насилия?

Станут ли молдавские таможенники человечными?

Зачем американцам кофе со вкусом чая?

Куда слоны должны прятать хобот в случае приближения поезда?

Почему жители Молдовы — одни из самых худых в Европе, несмотря на бурный экономический рост по статистике правительства?

Зачем филиппинцы истребляют своих мэров?

Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.