"Полный финиш": что сделает Минобороны, если Молдова окажется в осаде

Юмористическая передача "Полный Финиш, или несерьезные итоги недели" рассказывает о самых громких, нелепых и удивительных событиях минувших семи дней.

В Молдове утверждена военная стратегия на случай угроз военной безопасности или осады страны. Как выжить в осажденной крепости Молдова?

Отключат ли на юге Молдовы мобильную связь по требованию общественности?

Биологи открыли бессмертное существо — и это не политики нашего и соседних государств.

Жительница Казахстана отрастила огромную бороду к радости мужа и детей.

Полиция Молдовы займется обучением детей езде на велосипедах. Введут ли платную регистрацию двухколесного детского транспорта?

Коллекция поз из Камасутры из макарон в знак борьбы против цензуры в интернете.

Женщина "заказала" соседей за непрерывный свербеж стен. Сколько стоит избавиться от жильцов, одержимых ремонтом?

Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.