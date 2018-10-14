"Полный финиш": что сделает Минобороны, если Молдова окажется в осаде

В Молдове утверждена военная стратегия на случай угроз военной безопасности или осады страны. Как выжить в осажденной крепости Молдова?
Отключат ли на юге Молдовы мобильную связь по требованию общественности?
Биологи открыли бессмертное существо — и это не политики нашего и соседних государств.
Жительница Казахстана отрастила огромную бороду к радости мужа и детей.
Полиция Молдовы займется обучением детей езде на велосипедах. Введут ли платную регистрацию двухколесного детского транспорта?
Коллекция поз из Камасутры из макарон в знак борьбы против цензуры в интернете.
Женщина "заказала" соседей за непрерывный свербеж стен. Сколько стоит избавиться от жильцов, одержимых ремонтом?
Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.