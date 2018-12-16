"Полный финиш": зачем молдаванин организовал тоталитарную секту

Юмористическая передача "Полный Финиш, или несерьезные итоги недели" рассказывает о самых громких, нелепых и удивительных событиях минувших семи дней.

В Севастополе запретили организацию "Возрождение", которую организовал молдаванин Владимир Мунтян – он именовал себя "апостолом" и требовал у прихожан "десятину".

Канадский профессор пьянствовал 10 лет подряд ради святой цели – найти универсальное средство от похмелья (спойлер – нашел, но не универсальное и потерял здоровье).

Зачем в Кишиневе сооружают детские площадки в чистом поле.

Почему Фэйсбук хочет запретить все, связанное с отношениями полов и мешает "развлечься сегодня вечером".

Для чего жители Вулканешт звонят в полицию, когда видят марафонцев.

Как удавалось американскому дальнобойщику под видом инопланетянина похищать людей для сексуальных экспериментов и что ему грозит по закону за эти "шалости".

Это и многое другое в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Александр Исаев.