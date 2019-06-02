"Полный финиш": Молдову атакуют комары, заражающие глистами

- Экологи довольны – уровень Днестра и других молдавских рек серьезно вырос, а вот врачи бьют тревогу – в стране сложились идеальные условия для размножения комаров, разносчиков гельминтов, которые селятся под кожей человека.
- Бывший премьер-министр Таиланда перед смертью завещал свои сбережения беднякам. Последуют ли его примеру молдавские политики.
- В Кишиневе появится памятник скрипке. Струной выступит знаменитая Дуга Струве, занесенная в реестр Юнеско.
- Ученые научились стирать негативные воспоминания. Где в Кишиневе занять очередь на эту процедуру и возможно ли приобрести абонемент.
- Насколько реально гражданину Молдовы стать богатым наследником, работая в Европе.
- Решит ли демографические проблемы Молдовы раздача бесплатной Виагры.
Это и многое другое в эфире передачи "Полный финиш" радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Александр Исаев.
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