"Полный финиш": Молдову атакуют комары, заражающие глистами

Юмористическая передача "Полный Финиш, или несерьезные итоги недели" рассказывает о самых громких, нелепых и удивительных событиях минувших семи дней.

- Экологи довольны – уровень Днестра и других молдавских рек серьезно вырос, а вот врачи бьют тревогу – в стране сложились идеальные условия для размножения комаров, разносчиков гельминтов, которые селятся под кожей человека.

- Бывший премьер-министр Таиланда перед смертью завещал свои сбережения беднякам. Последуют ли его примеру молдавские политики.

- В Кишиневе появится памятник скрипке. Струной выступит знаменитая Дуга Струве, занесенная в реестр Юнеско.

- Ученые научились стирать негативные воспоминания. Где в Кишиневе занять очередь на эту процедуру и возможно ли приобрести абонемент.

- Насколько реально гражданину Молдовы стать богатым наследником, работая в Европе.

- Решит ли демографические проблемы Молдовы раздача бесплатной Виагры.

Это и многое другое в эфире передачи "Полный финиш" радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Александр Исаев.

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