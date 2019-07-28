"Полный финиш": у попа была собака и другие странности жизни

- Для чего молдавский священник проводит сомнительные эксперименты с собакой?
- Может ли собаку украсть чайка?
- Как выбрать спутницу жизни – рекомендации от ведущих передачи на основе древней книги Белого мага Балтазара Муфия.
- Что Папа Римский сказал о сексе?
- Кто такая Оля Зарубежная из Тирасполя и в чем ее обвиняют?
- Можно ли поужинать в Испании и не заплатить, объявив себя банкротом?
- Зачем гражданин Таджикистана незаконно проник в Молдову?
Это и многое другое в эфире передачи "Полный финиш" радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Олеся Корчинская и Андрей Петрик.