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© Sputnik / Кирилл Каллиников

"Полный финиш": у попа была собака и другие странности жизни

Полный финиш
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Юмористическая передача "Полный Финиш, или несерьезные итоги недели" рассказывает о самых громких, нелепых и удивительных событиях минувших семи дней.

- Для чего молдавский священник проводит сомнительные эксперименты с собакой?

- Может ли собаку украсть чайка?

- Как выбрать спутницу жизни – рекомендации от ведущих передачи на основе древней книги Белого мага Балтазара Муфия.

- Что Папа Римский сказал о сексе?

- Кто такая Оля Зарубежная из Тирасполя и в чем ее обвиняют?

- Можно ли поужинать в Испании и не заплатить, объявив себя банкротом?

- Зачем гражданин Таджикистана незаконно проник в Молдову?

Это и многое другое в эфире передачи "Полный финиш" радиостудии Sputnik Молдова обсуждали журналисты Сергей Цуркану, Олеся Корчинская и Андрей Петрик.

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