Андрей Попов: террористы "прощупывают" российские спецслужбы

В субботу, 16 сентября 2017 года, экстренные службы России получили десятки телефонных звонков и сообщений о заложенных взрывных устройствах. Из-за звонков было эвакуировано свыше 20 тысяч человек. Ни одно из сообщений о заложенных бомбах правдой, к счастью, не оказалось.

Кому выгодна эта спланированная акция и кто стоит за организованным телефонным террором в России — об этом в эфире радио Sputnik говорит Член ассоциации группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов.