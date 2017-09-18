Роман Киркэ: доверие к депозитам у населения огромное

Экономический эксперт в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит о том, куда, в первую очередь, вкладывают деньги наши сограждане

Почему у молдаван, несмотря на многочисленные банковские скандалы, не исчезает доверие к депозитам. Почему у молдавских банков такой скудный, в сравнении с другими странами, ассортимент предлагаемых услуг. Куда вкладывают деньги граждане Молдовы кроме банковских депозитов — на эти и другие вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает экономический эксперт Роман Киркэ.