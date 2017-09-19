Тикуш: радио "Моя Молдова" объединит всех молдаван в России

Президент Конгресса молдавских промышленников и предпринимателей Игорь Тикуш рассказал об идее создания первого молдавского радио на территории Российской Федерации

Ностальгия по Родине продолжает оставаться неотъемлемой частью человеческой души. Не исключение и граждане Республики Молдова, которых судьба оторвала от родного дома. Сегодня сотни тысяч граждан нашей республики вынуждены трудиться на территории России, чтобы содержать свои семьи в Молдове.

Однако, в иных языковых условиях, многие наши сограждане скучают по родной речи, по своему языку, по неповторимому колориту молдавской народной музыки. Но с сентября нынешнего года эта проблема решена: в Москве создана первая молдавская радиостанция в России.

О том, как родилась эта идея, в эфире радио Sputnik рассказал президент Конгресса молдавских промышленников и предпринимателей Игорь Тикуш.