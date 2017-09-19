Мокану: у жителей Молдовы нет мотивации работать

Социолог Виктор Мокану в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, почему многие граждане республики жалуются на нищету, но при этом не хотят работать

Экономически активное население в Молдове продолжает сокращаться.

"Во втором триместре 2017 года в Молдове оказались 1,3 миллиона человек, которые не хотели работать", — говорится в сообщении Национального бюро статистики, опубликованном в социальной сети Facebook.

Среди тех, кто не желает трудоустраиваться, по информации ведомства, — 596,8 тысячи пенсионеров, 252,3 тысячи человек, которые учатся, еще 214,9 тысячи отказываются работать, утверждая, что ухаживают за членами семьи. А еще 211,4 тысячи человек не хотят трудиться в стране, планируя работать за границей.

Оправдан ли стереотип о трудолюбии представителей молдавского народа, либо граждане страны живут, руководствуясь советским воспитанием, ожидая, что государство о них позаботится?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.