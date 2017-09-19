Шатров: кризисные ситуации в мире без России не решить

Российский политолог Игорь Шатров рассказал в эфире радио Sputnik о том, чего ждать от очередной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и Госсекретаря США Рекса Тиллерсона

В Государственном департаменте США сообщили о предстоящей встрече главы российской дипломатии Сергея Лаврова и госсекретаря заокеанской державы Рекса Тиллерсона. Переговоры пройдут в Нью-Йорке "на полях" 72-й Генассамблеи ООН.

Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США состоялась в Нью-Йорке в воскресенье. Стороны обсудили взаимодействие по Сирии и ход реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, о чем сообщила журналистам по итогам встречи официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Чего ждать от новой встречи глав внешнеполитических ведомств двух сильных держав, и как Вашингтон пытается улучшить свои переговорные позиции?

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал российский политолог Игорь Шатров.