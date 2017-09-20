Колацки: президенту Додону грозит импичмент, но только формально

Президент Игорь Додон повторно отклонил кандидатуру Еуджена Стурзы, предложенную правительством на пост министра обороны. Кабмин, в свою очередь, намерен обратиться в Конституционный суд, чтобы тот определил, что делать в этой ситуации.
Масла в огонь намерено подлить и парламентское большинство, которое в четверг соберется на заседание для повторного рассмотрения 12 законов, отвергнутых президентом. Среди них: закон о праздновании 9 мая одновременно Дня Победы и Дня Европы, пакет законов о полномочиях Гагаузии, законы о талонах на еду и о борьбе с терроризмом, а также закон, запрещающий ретрансляцию новостных программ российских телеканалов в Молдове.
Действительно ли Игорю Додону угрожает импичмент из-за неповиновения, кто больше всего в этом заинтересован — правящее большинство или сам президент, свое мнение об этом в эфире радио Sputnik высказала доцент кафедры политологии Молдавского государственного университета Анжела Колацки.