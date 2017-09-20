Крутаков: американцы испугались глобального мира, который они хотели

Так прокомментировал призыв американских конгрессменов расследовать возможное "вмешательство" радио Sputnik в президентские выборы в США 2016 года

Примечательно, что вещание на радиостанции на частоте 105,5 FM в Вашингтоне началось 31 июля 2017 года, то есть спустя полгода после президентских выборов. Но конгрессменов Анну Эшу, Майкла Дойла и Фрэнка Пэллона этот факт не смутил. В своем обращении они ссылаются на статьи американской прессы, в которых журналисты делают предположение, что радиостанция могла повлиять на ход выборов.

"Мы пишем в ответ на недавние тревожные сообщения прессы о том, что радиосеть, финансируемая российским правительством, могла использовать эфирные волны США, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года", — сообщается в письме, которое попало в распоряжение РИА Новости.

Конгрессмены ссылаются на статью New York Times под названием "RT, Sputnik и новая теория войны России", в которой предполагается, что радиостанция могла повлиять на ход выборов. В письме отмечается, что радио может использовать частоту для распространения дезинформации, "чтобы влиять на политику США и подорвать выборы", но никаких доказательств не приводится.

Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что тем самым американские политики, по сути, расписываются в собственной несостоятельности. По его словам, это попытка отгородиться от иного мнения, которое оказывается выигрышным на фоне их собственного.

Почему США боятся "российской пропаганды", свое мнение на заданную тему высказал в эфире радио Sputnik российский политолог и публицист Леонид Крутаков.