Данюк: заявления Трампа в ООН - PR ход, рассчитанный на аудиторию США

Трибуна ООН стала для Дональда Трампа возможностью набрать политические очки и подправить непростое для него положение в США, считает российский политолог Никита Данюк, комментируя в эфире радио Sputnik жесткие заявления американского президента

Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что у США не останется ничего другого, кроме как "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

"У США есть много терпения, США сильны, но, если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета (Ким Чен Ын) выполняет миссию "суицид" для себя и для своего режима. США готовы, хотят и способны (уничтожить КНДР), но надеются, что это не потребуется", — сказал президент США, которого цитирует РИА Новости.

К кому обращался Дональд Трамп, угрожая КНДР, и чего добивается американский президент, предлагая реформировать ООН, об этом в эфире радио Sputnik рассуждает российский политолог Никита Данюк.