Данюк: заявления Трампа в ООН - PR ход, рассчитанный на аудиторию США

"У США есть много терпения, США сильны, но, если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета (Ким Чен Ын) выполняет миссию "суицид" для себя и для своего режима. США готовы, хотят и способны (уничтожить КНДР), но надеются, что это не потребуется", — сказал президент США, которого цитирует РИА Новости.
К кому обращался Дональд Трамп, угрожая КНДР, и чего добивается американский президент, предлагая реформировать ООН, об этом в эфире радио Sputnik рассуждает российский политолог Никита Данюк.