Мидриган: от навязывания евроинтеграции мы европейцами не станем

Как отметил демократ, это делается для того, чтобы "весь мир четко понимал, что курс, которого мы придерживаемся, — это евроинтеграция, а все государственные институты действуют только в этом направлении, вне зависимости от политических изменений, которые могут произойти в будущем, или от чьих-либо интересов".
Насколько навязывание идеологий соответствует европейским ценностям и станем ли Молдова европейской страной, если в ее Конституции узаконить евроинтеграционный курс, на эти вопросы в эфире радиоситудии Sputnik Молдова ответил декан факультета международных отношений Университета имени Константина Стере Павел Мидриган.