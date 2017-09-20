Мидриган: от навязывания евроинтеграции мы европейцами не станем

Конституция - слишком серьезный документ, чтобы его менять каждый день, навязывая ту или иную идеологию, считает эксперт Павел Мидриган, комментируя инициативу властей о внесении в основной закон пункта о том, что стратегической целью для республики является европейская интеграция

Ранее об этой инициативе объявила Демократическая партия Молдовы. По словам ее лидера, Владимира Плахотнюка, соответствующий законопроект уже несколько месяцев находится в работе у политформирования.

Как отметил демократ, это делается для того, чтобы "весь мир четко понимал, что курс, которого мы придерживаемся, — это евроинтеграция, а все государственные институты действуют только в этом направлении, вне зависимости от политических изменений, которые могут произойти в будущем, или от чьих-либо интересов".

Насколько навязывание идеологий соответствует европейским ценностям и станем ли Молдова европейской страной, если в ее Конституции узаконить евроинтеграционный курс, на эти вопросы в эфире радиоситудии Sputnik Молдова ответил декан факультета международных отношений Университета имени Константина Стере Павел Мидриган.