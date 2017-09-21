Захаров: не нужно разделять российских миротворцев и ОГРВ

Эксперт по Приднестровью утверждает, что нахождение российских военных в приднестровском регионе вполне обосновано

В октябре, в ООН, по просьбе кабмина Молдовы будет рассмотрен вопрос нахождения на территории левобережья Молдовы российских военных.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ), расположенная на левом берегу Днестра, согласно декларируемым заявлениям, выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населённого пункта Колбасна.

Насколько законно нахождение на территории приднестровского региона российских военных и какие именно задачи они там выполняют — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит эксперт по Приднестровью Сергей Захаров.