Камкин: сюрпризов в Германии не будет, но интрига остается

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН говорит о предвыборном раскладе перед парламентскими выборами в Германии

Парламентские выборы в Германии будут проведены 24 сентября 2017 года. На них будут избраны 630 членов федерального парламента Германии 19-го Бундестага. Борьбу за места в парламенте ведут семь основных политических партий: Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель, их партнер по нынешней правящей коалиции Христианско-социальный союз, Социал-демократы, лидер которых Мартин Шульц, также претендует на пост главы Кабмина. Неплохие шансы преодолеть 5% барьер есть и у либеральной Свободной демократической партия, движений "Альтернатива для Германии", "Левые" и "Зеленые".

Предсказуемы ли итоги выбором или возможны политические сюрпризы — об этом в эфире радио Sputnik говорит ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.