Кандель: реакции ООН на обращения Тирасполя и Кишинева не будет

Депутаты Верховного совета непризнанного Приднестровья проголосовали за принятие и направление обращения в ООН о предоставлении левобережью Молдовы специального статуса государства-наблюдателя.

Чем вызвана данная инициатива, каковы будут последствия этого обращения, если они вообще будут — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит политический аналитик, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидата исторических наук Павел Кандель.