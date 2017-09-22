Степанюк: правящая коалиция побоится объявить импичмент Додону

Сохранит ли Игорь Додон за собой кресло президента, и решится ли правящая коалиция на вынесение вопроса об импичменте главе государства: об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Виктор Степанюк

Парламент Молдовы в очередной раз принял законы, которые отказался промульгировать президент страны Игорь Додон. Глава государства неоднократно заявлял, что не подпишет данные документы и во второй, и в третий раз, а если парламент инициирует процедуру импичмента всенародно избранному президенту, он обратится за поддержкой к своему электорату.

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Основным предметом острых споров остается и внешняя политика страны: глава республики настаивает на сближении с Востоком и стратегическом партнерстве с Россией, а парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада, а именно Евросоюза.

Поводом для еще большего накала страстей между президентом и правящей коалицией стала отправка молдавских военных на учения "Быстрый трезубец-2017" в соседнюю Украину вопреки запрету главы государства.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить: пойдет ли правящая коалиция на объявление импичмента президенту Додону? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог, историк, экс-вице-премьер Виктор Степанюк.