Сидоренко: нам удалось совершить прорыв в лечении тяжелых форм туберкулеза

Академик Анатолий Сидоренко в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о применении современных технологий, которые помогают в лечении тяжелых форм туберкулеза, устойчивых к лекарствам

Несмотря на снижение в последние три года заболеваемости туберкулезом, статистика проявления этого недуга среди населения продолжает оставаться тревожной. Так на 100 тысяч жителей республики приходится 160 случаев заболеваемости туберкулезом.

Цифры статистики также говорят о том, что в селах заболеваемость на 40% выше, чем в городах. Три четверти заболевших туберкулезом — мужчины. Диагностику и лечение туберкулеза в Молдове проводят бесплатно, на лечение каждого больного нужно минимум сто евро. Но в ряде случаев расходы достигают 10 тысяч евро.

Однако, если в случае с обычными формами туберкулеза лечение проходит нормально, а прогноз для жизни пациента — положительный, у отдельных больных наблюдается полная резистентность организма к антибиотикам — главному средству исцеления от этого тяжелого недуга, вследствие чего дело может дойти до летального исхода.

Однако молдавским ученым удалось совершить прорыв в лечении таких форм туберкулеза и изобрести уникальные нанокапсулы, которые внедряются в резистентную к антибиотикам оболочку бактерии и транспортируют частицы лекарства внутрь.

Об уникальном изобретении в эфире студии Sputnik Молдова рассказал директор Института электронной инженерии и нанотехнологий, академик Анатолий Сидоренко.