Черкасова: компромисса между Мадридом и Барселоной не будет

В испанской провинции Каталония продолжаются протесты против силовых действий Мадрида. Их участники требуют освободить задержанных политиков, которых подозревают в подготовке референдума о независимости Каталонии 1 октября. Ранее в ходе спецоперации Гражданской гвардии были задержаны 14 человек.

Кроме того, изъято почти 10 миллионов бюллетеней для референдума, проведение которого Конституционный суд Испании ранее признал незаконным. Несмотря на это власти Каталонии заявляют, что плебисцит состоится. Рост напряженности в Испании в эфире радио Sputnik комментирует старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова.