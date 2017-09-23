Моржаретто: LADA Vesta вполне соответствует европейским стандартам

АВТОВАЗ в 2017 году начал продажи своего седана LADA Vesta на рынках Германии, Венгрии, Австрии, Болгарии, Литвы и Сербии. По мнению экспертов, первые результаты продаж показывают, что новинка пользуется там хорошим спросом. В данной модели для европейского рынка работает система снижения токсичности под эко-стандарт "Евро-6", в соответствии с экологическими стандартами были изменены некоторые материалы (декоративное покрытие, фреон кондиционера, элементы электрики). Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам восьми месяцев 2017 года продажи автомобилей LADA в странах Евросоюза выросли на 30% и составили 3351 единицу. Подробнее об этом автомобиле в эфире радио Sputnik говорит автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.