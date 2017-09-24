Палий: Киртоакэ останется на свободе, но в кресло мэра не вернется

После того, как генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ был задержан и помещен под домашний арест по делу о коррупции в создании в столице частных парковок, у многих жителей города возник резонный вопрос: вернется ли он в свое кресло, либо навсегда распрощается с теплым и насиженным за 10 лет местом?
Пока идет следствие, мы этого не узнаем, равно, как и неизвестно решение суда по вышеупомянутому делу.
Корреспондент студии Sputnik Молдова решил найти ответ на этот вопрос у астролога Лучии Палий, которая в эфире рассказала, что сулят звезды Дорину Киртоакэ.