Вован и Лексус: давно бы позвонили Макрону и Меркель, но нет их номеров

Известные пранкеры Вован и Лексус раскрыли секреты своих телефонных розыгрышей и поделились мечтами в программе Армена Гаспаряна на радио Sputnik

Пранкеры Вован (настоящее имя Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) стали авторами розыгрышей, над которыми смеются на только в ближнем зарубежьем. Не один повод улыбнуться яркие представители пранк-журналистики дарили и жителям Европы, а особенно США.

Популярность пранкерам принесли телефонные розыгрыши Элтона Джона, Джона Маккейна, Иенса Столтенберга, Реджепа Тайипа Эрдогана, Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Петра Порошенко, а также десятков других знаменитостей из мира шоу-бизнеса, спорта и политики.

Впрочем, в списке потенциальных собеседников пранкеров — множество других всемирно известных имен, разговоры с которыми, возможно мы когда-то услышим.

О том, кто снабжает пранкеров номерами телефонов "жертв", и почему с политиками легче вступить в контакт, на эти вопросы Вован и Лексус чистосердечно ответили в беседе с известным российским журналистом Арменом Гаспаряном в эфире радио Sputnik.