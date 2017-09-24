Мидриган: есть два основания для роспуска парламента

В Конституции Молдовы сказано, что существует два основания для роспуска парламента и организации досрочных парламентских выборов. Какие они и есть ли законный повод для роспуска - в эфире радиостудии Sputnik объяснил юрист Павел Мидриган

Сегодня в трех населенных пунктах страны (Бельцах, Новых Аненах и Кагуле) проходят протесты, организованные Партией социалистов.

Граждане Молдовы вышли в этих городах на акции, чтобы выразить свою солидарность с идеей президента провести референдум по ряду ключевых, на его взгляд, вопросов.

Речь идет о расширении полномочий главы государства, досрочных выборах в парламент и сокращении числа депутатов со 101-го до 71-го, о возврате гражданами выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также преподавания истории Молдовы в школах страны.

В комментарии радиостудии Sputnik Молдова Павел Мидриган пояснил, в каких случаях возможен роспуск парламента.