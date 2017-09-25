Тарусин: состояние молдавского общества радикализирует политиков

Радикальные решения, принимаемые правительством и парламентом, с одной стороны, и президентом с другой, отражают настроение расколотого молдавского общества, считает политический аналитик Павел Тарусин

Более месяца в Молдове продолжается открытое противостояние между президентом и правящим большинством. Глава государства Игорь Додон отказывается подписывать ряд законов, которые он считает неконституционными, несмотря на то, что они были повторно проголосованы парламентом.

Конфронтация ужесточается и вокруг назначения министра обороны страны. Игорь Додон заявил, что не намерен принимать присягу Еуджена Стурзы, даже если будет соответствующее решение Конституционного суда. В ответ спикер парламента Андриан Канду обвинил президента в институциональной блокаде, заявив, что в вопросе назначения главы оборонного ведомства "не может быть компромиссов".

"Если президент не признает нового министра, это не означает, что министра не признает армия", — сказал Канду.

Почему молдавские политики стремительно радикализируют свои позиции, свое мнение в эфире радио Sputnik высказал преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин.