15:42 25 Сентября 2017
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Серджиу Робу
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Робу: газопровод из Ясс – не жив и не мертв

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Проект строительства газопровода из Румынии нельзя называть провальным только потому, что в настоящее время он не востребован, считает эксперт по энергетике Серджиу Робу

На данный момент через газопровод Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Как отмечают эксперты, поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные. Так, они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике.

Чтобы вложенные в газопровод Яссы-Унгены средства не оказались бессмысленными, правительство Молдовы решило продлить ветку до Кишинева, на строительство которой понадобится более 100 млн евро.

Ведущий сотрудник Института энергетики страны Серджиу Робу считает, что не стоит рассматривать проект, как бессмысленный дорогостоящий долгострой.

По мнению эксперта, жители Молдовы еще почувствуют пользу ветки из Румынии в контексте запуска в 2019 году "Турецкого потока" и заявлений о возможном отказе АО "Газпром" от транзита газа через Украину на Балканы. 

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Теги:
газоснабжение, Турецкий поток, газопровод Яссы-Унгены, Серджиу Робу



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